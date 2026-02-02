CALCIO/ La Puteolana pareggia con la testa alla finalissima di Coppa

QUARTO – La Puteolana, che dovrà restare ancora un po’ lontana dal Conte, ospita la Sibilla in campionato prima dell’impegno di metà settimana con la finale di Coppa Italia Dilettanti. Il rischio di non restare pienamente con la testa dentro al match, viene scongiurato da una bella reazione al vantaggio ospite di Giamminelli in una partita spigolosa: ci pensa il rientrante Mancini a mettere le cose a posto, con un rigore trasformato all’87’ con la consueta freddezza. I granata restano così a metà classifica, mantenendo il vantaggio di 3 punti sulla squadra bacolese, in lotta per evitare i playout. Archiviato un match da cui si poteva uscire con le ossa rotte, tutte le attenzioni si concentrano ora sulla Coppa Italia di mercoledì alle 18, come dimostrato anche dal pubblico, che a fine partita ha caricato la squadra per il prossimo fondamentale impegno.

LA PARTITA – Nella prima frazione, fra le due squadre vince solo il nervosismo, che condiziona lo svolgimento del match con molte interruzioni. La Puteolana prova a fare il gioco contro una Sibilla compatta, ma spesso perde l’occasione per calciare verso la porta di Maiellaro ed è costretta a ripiegare velocemente per sventare i contropiede avversari. Ci prova Acampora al 18′, imitando la giocata che gli aveva fruttato il primo gol contro il Sant’Antonio Abate nello scorso turno, ma il suo tiro di controbalzo finisce alto. Marco Conte fa lo stesso per la Sibilla al 22′: sulla sua conclusione deve intervenire un attento Cabriglia. Dopo una prima frazione senza emozioni, la Sibilla la sblocca nella ripresa: al 57′ il direttore di gara non concede un evidente fallo a centrocampo e i bacolesi partono in un contropiede ben finalizzato da Giamminelli, che sposta la palla sul destro e la mette all’angolino. Nella circostanza viene espulso mister Correale per proteste. Lo stesso Giamminelli ha la chance per chiuderla al 69′ ma, dopo un buon controllo di petto ad eludere De Rosa, Cabriglia vola a smanacciare la sua conclusione. La Puteolana si sveglia dopo un secondo tempo di difficoltà, anche grazie all’ingresso di Mancini e al cambio modulo con tre attaccanti, ed inizia ad assediare la metà campo avversaria. Dopo un pericoloso tiro in mischia a botta sicura, ribattuto da Piscopo, la svolta arriva all’87’: un intervento maldestro di un difendente con la mano su un colpo di testa di Capuano, porta l’arbitro a concedere il penalty, che Mancini non sbaglia, spiazzando Maiellaro. Un finale ancora nervoso, toglie energie alle due squadre per provare il colpaccio: al “Giarrusso” finisce 1-1.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, De Rosa (85′ Ferrara), Pissinis, Riccio, Palladino (69′ Mancini), Avolio, Acampora (62′ Grieco), Auriemma (67′ Capuano), Mirante, Onda, Filogamo (41′ Rodriguez). A disposizione: Orefice, Giuliani, Gargiulo, Battaglia. All. Correale.

REAL BACOLI SIBILLA: Maiellaro, Pollio, Severino, Conte N. (76′ Piscopo), Palumbo, Viglietti, Panaro, Conte M. (85′ Di Martino), Giamminelli, Giacco (76′ Verde), De Filippis (76′ Carannante). A disposizione: Bellarosa, Spirito, Sicuro, Ciccarelli, Liccardo. All. Illiano.

MARCATORI: 57′ Giamminelli (S), 87′ rig. Mancini (P).

ARBITRO: Enzo Mario De Micco di Caserta. Assistenti: Giovanni Frisulli (Ercolano) e Vincenzo D’Acunzi (Nocera Inferiore).

NOTE: Ammoniti Pissinis, Auriemma, Grieco (P); Conte M., Severino, Conte N. (S). Espulsi Correale (all.), Auriemma (all. por.) (P) e Amoroso (dir.) (S). Corner: 4-0. Recupero: 2′ 1°T, 7′ 2°T.