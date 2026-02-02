Referendum, le “ragioni del no” al circolo Pd di Pozzuoli

POZZUOLI – Le “ragioni del no” in vista del voto per il referendum saranno spiegate in un incontro presso il circolo del Partito Democratico di Pozzuoli. L’iniziativa è in programma per venerdì 6 febbraio, alle ore 18:00, presso la sede di Piazza della Repubblica. Si tratta di un incontro informativo per approfondire le ragioni del no al referendum costituzionale del 22–23 Marzo 2026. Dopo i saluti di Franco Fumo, segretario del Circolo PD Pozzuoli, ci sarà l’intervento di Ernesto Aghina,

già Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura.