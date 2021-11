POZZUOLI – Il 2022 porterà agli abitanti di Monterusciello una nuova isola ecologica al posto dell’attuale presidio di via Umberto Saba, circondato da abitazioni. «In giunta abbiamo approvato il progetto definitivo dell’opera che sarà realizzata quasi alla confluenza di via Gino Severini con via Monterusciello. Sarà un’area ampia e attrezzata e che ci permetterà di migliorare ancora di più il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Un nuovo efficace passo in avanti in un settore che gode della massima attenzione fin dal giorno del nostro insediamento alla guida della città». Con queste parole il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha annunciato l’atto amministrativo varato dall’esecutivo di governo, che individua le caratteristiche tecniche dell’intervento che sarà realizzato a Monterusciello su suolo comunale.

IL PROGETTO – L’area per il conferimento dei rifiuti differenziati sarà della stessa tipologia di quella di via Lucilio al Rione Toiano, con cassoni scarrabili riservati alle varie frazioni di rifiuti, una piattaforma sopraelevata con due rampe di accesso e uscita per facilitare agli utenti la conferenza dei rifiuti, due piazzole destinate agli ingombranti e due press-container per ridurre il volume di alcune tipologie di rifiuti. Ci saranno inoltre una pensilina RAEE per la raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile, farmaci, oli e vernici, e un’area parcheggio per gli utenti in corrispondenza della quale saranno collocati i contenitori per abiti e tessuti usati. L’isola, che sarà ecologica nel vero senso del termine con circa la metà della superficie (in totale 4.500 metri quadrati) lasciata a verde, non potrà accogliere rifiuti considerati pericolosi (RUP).