Monteruscello Fest, donata incubatrice all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – «Ieri, in vista del Monteruscello Fest dell’8 e 9 settembre, la nostra Direttrice Generale, Monica Vanni, e la Direzione Strategica hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione. È stata l’occasione per sottolineare ancora una volta l’importanza di eventi come questo, che non solo promuovono il nostro territorio ma generano un valore sociale concreto. Tra i temi affrontati: l’incubatrice che verrà donata all’Ospedale di Pozzuoli, un gesto che ci aiuta a rafforzare la nostra sanità; la promozione di uno stile di vita sano attraverso i prodotti d’eccellenza della nostra terra. Il Monteruscello Fest si conferma un progetto solidale che unisce l’intera comunità.» E’ quanto fa sapere l’Asl Napoli 2 Nord che ieri ha preso parte alla presentazione del Monteruscello Fest attraverso il direttore generale Monica Vanni.