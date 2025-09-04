Slittano i tempi per l’installazione del pontone galleggiante al porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Si allungano i tempi per l’installazione del pontone al porto di Pozzuoli che dovrà agevolare le operazioni di imbarco e sbarco dai traghetti in partenza e in arrivo dalle isole di Procida e Ischia. La struttura, arrivata prima di Ferragosto via mare da Brindisi, ancora non è stata installata, nonostante siano stati realizzati i lavori per il posizionamento lungo la banchina. In particolare si è trattato della demolizione della soletta in calcestruzzo, tra la bitta 29 e la bitta 30, per una lunghezza di circa 6 metri e una larghezza di circa 5 metri, utile al posizionamento di una trave in ferro per il successivo alloggiamento della rampa destinata al pontone galleggiante. Nei giorni scorsi le immagini delle difficoltose operazioni di sbarco e imbarco, dovute all’innalzamento del suolo, hanno fatto il giro della rete, rilanciando la necessità di mettere in atto l’intervento. Le ultime novità indicano che per posizionare il pontone, acquistato dalla Regione Campania, non bisogna solo porre le rampe di accesso ma, per ragioni di sicurezza e funzionalità dell’intera infrastruttura, occorre anche una palificata a mare che sia da ulteriore sostegno oltre a fare fronte ad un eventuale ulteriore mutamento del suolo. Operazioni che potrebbero iniziare a metà settembre facendo slittare ulteriormente i tempi.