POZZUOLI/ Rimborsi ai consiglieri comunali: il comune stanzia altri centomila euro per sei società

POZZUOLI – Ulteriori centomila euro per i rimborsi relativi alle attività dei consiglieri comunali di Pozzuoli. Arriva la seconda tranche, dopo i primi centomila euro messi a disposizione il 15 gennaio scorso, per sei componenti della maggioranza Manzoni. Si tratta di soldi da versare nelle case dei datori di lavoro di Sandro Cossiga (Pozzuoli Libera), Lidya De Simone (Pozzuoli al Centro), Gennaro Pastore (Pozzuoli al Centro), Gianluca Sebastiano (Italia Viva), Riccardo Volpe (+Europa) e Manuela D’Amico (Partito Democratico) liquidati sulla base delle assenze per la partecipazione ai Consigli Comunali, alle Conferenze dei Capi Gruppo ed alle Commissioni Consiliari Permanenti, come da attestazioni rilasciate dai segretari delle stesse.

I RIMBORSI – L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto infatti a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Ad oggi le società interessate sono Venturelab Srls, Banco BPM Spa, Edem Consulting Srl, Promozionale Italiana Spa, Coop. Soc. Social Ubuntu e Siate Sud Impianti Srl.

L’INDAGINE – Proprio le richieste di rimborsi e le attività consiliari sono finite in un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Pozzuoli e Napoli: nel mirino sono finiti, tra le varie cose, contratti e rapporti di lavoro che i consiglieri hanno avuto o hanno tutt’ora con aziende private, le tempistiche di assunzione, la partecipazione alle commissioni consiliari, i fatturati delle aziende e i rimborsi mensili che, in alcuni casi, sono arrivati a superare anche i seimila euro mensili.