POZZUOLI – Solidarietà, ricerca e valorizzazione del territorio attraverso le migliori eccellenze. Sono i valori alla base del Monteruscello Fest, kermesse enogastronomica in programma lunedì 12 settembre alle ore 19.30, a Pozzuoli. Il ricavato della serata sarà destinato al programma “Malattie senza diagnosi”, un progetto unico in Italia ideato dalla Fondazione Telethon e coordinato dal Tigem (istituto di genetica e medicina) di Pozzuoli. E’ indirizzato, in particolare, a bambini e ragazzi con età inferiore a 18 anni affetti da malattie genetica rare e sconosciute tra cui malformazioni multiple a carico di diversi organi e apparati, sospetti di sospetti difetti congeniti del metabolismo, malattie neurologiche o neuromuscolari, disabilità selettive sindromiche, difetti sindromici della vista o dell’udito non associati ad altre problematiche.

LA MISSION – La location della prima edizione del Monteruscello Fest sarà “Piazza Agrocity – De Curtis” dove chef stellati, pizzaioli, pasticcieri e professionisti della cucina daranno vita alle proprie creazioni in un tour enogastronomico senza precedenti a Pozzuoli e nell’intera area flegrea. Oltre alla mission a sfondo benefico, la manifestazione mira a valorizzare e promuovere il quartiere, cuore del progetto Monterusciello Agro-City (MAC), iniziativa dell’Unione Europea volta alla riqualificazione dell’ambiente urbano e al contrasto della povertà, realizzata attraverso un processo di sviluppo economico, imprenditoriale e sociale, che ha portato alla creazione di un nuovo paesaggio urbano basato su un’interconnessione di aree urbane e terreni agricoli, favorendone una trasformazione creativa dell’essenza del quartiere. «La manifestazione nasce con lo spirito di valorizzare il quartiere, spesso al centro di episodi di cronaca nera, e allo stesso tempo vuole sostenere la ricerca e l’attività del Tigem, fiore all’occhiello della città di Pozzuoli» spiega Daniele Testa, presidente dell’associazione “Monteruscello Fest” che ha organizzato l’evento, che gode del patrocinio del comune di Pozzuoli e della Camera di Commercio di Napoli.

LA PRESENTAZIONE – La conferenza di presentazione si terrà venerdì 9 settembre alle ore 11.30 al Rione Terra di Pozzuoli (Palazzo Migliaresi).All’incontro, introdotto e moderato dalla giornalista Brunella Cimadomo, intervengono: Luigi Manzoni, Sindaco di Pozzuoli; Filippo Monaco, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Pozzuoli; Daniele e Simone Testa, promotori e organizzatori Monteruscello Fest; Francesco Lettieri, coordinatore Telethon Napoli; Agostino di Lorenzo, responsabile progetto MAC (Monterusciello Agro City); Stefano Grasso, coordinatore progetto MAC; Fabrizio Marzano, Presidente Confagricoltura Campania; Giovanni Tammaro, responsabile azienda vivaistica Tammaro, capofila Rete di Imprese progetto MAC; I saluti finali e le conclusioni vengono affidate al giornalista enogastronomico Luciano Pignataro.

CHEF E ATTIVITA’ CHE PARTECIPERANNO ALL’EVENTO

Stellati NOME CHEF GENNARO ESPOSITO LUIGI SALOMONE ANGELO CARANNANTE FRANCESCO SODANO DOMENICO IAVARONE PEPPE AVERSA Ristoranti Ristorante Bobò GIUSEPPE BRUNO Agriturismo Don Salvatore LUIGI COLANDREA Coevo Ristorante DANIELE PERRUCATTI Hosteria Bugiarda LUIGI COSTIGLIOLA Il Covo di Leo SALVATORE VALENTINO Pescheria Di Napoli PEPPE DI NAPOLI Maroder restaurant OLIVA VENERANDO Punto Nave SIMONE TESTA e DANIELE TESTA Riccio Restaurant AGOSTINO ALBORETTO White Chill Out Arcofelice ALESSANDRO PAPA Ristorante Dal Tarantino GENNARO BISCI Baia Marinella MARCO MUSTO Galleria Navarra ANTONIO SORRENTINO Abraxas Osteria CASTRESE DE FENZA Roji Japan Fusion Restaurant NATHAN ROLF WHICHMANN I love tartare ENRICO DI DOMENICO Turistico Beach Park ANTONIO LUCCI La Dimora Di Gea LUCIANO COPPOLA Il Gabbiano VINCENZO DI GIOVANNI Braceria Bifulco NANDO BIFULCO – LUCIANO BIFULCO Alosclub Restaurant ANTONIO CAVALIERE Medusa Procida LUCA ESPOSITO Trippicella ANTONIO DI SIENO Tuna Restaurant ROBERTO SCOTTO DI CESARE 1Q84 Japanese GABRIEL KARIYA Marees ANGELO BORRELLI La stanza del Gusto MARIO AVALLONE Pizzerie e Friggitorie Pizzeria Carlo Sammarco CARLO SAMMARCO 10 Diego Vitagliano Pizzeria DIEGO VITAGLIANO Federico Guardascione il colmo del pizzaiolo FEDERICO GUARDASCIONE Pizzeria da Lioniello SALVATORE LIONIELLO Pizzeria le Parùle GIUSEPPE PIGNALOSA Pizzaingrammi LETTO TESTA E ENZO MARMO Pizzeria Salvo SALVATORE SALVO Sorbillo GINO SORBILLO Pizzeria Vincenzo Capuano VINCENZO CAPUANO Pizzeria Santucci SALVATORE SANTUCCI Galleria Navarra – Rossopomodoro DAVIDE CIVITIELLO Pizzeria ” I MASANIELLI” FRANCESCO MARTUCCI Doro Gourmet Pizzeria DORO LUCA Isabella de Cham ISABELLA DE CHAM Errico Porzio ERRICO PORZIO Paninoteche Bob&clare GIOVANNI MATARESE VIco Sarchiapone ANTONIO ESPOSITO Sneezy Pub & Grill TERESA CHIAROLANZA