Monteforte Irpino e Pozzuoli unite nel ricordo delle 40 vittime della strage del bus

POZZUOLI – Le città di Pozzuoli e Monteforte Irpino si stringono insieme per onorare le 40 vittime del tragico incidente del 28 luglio 2013 ad Acqualonga. Un ricordo che resta vivo, forte, inciso nella memoria delle due comunità, che hanno organizzato due eventi. Lunedì 28 luglio alle 18.00 nel “Giardino della Memoria” a Monteforte Irpino ci sarà la celebrazione di Don Fabio Mauriello, per un momento di raccoglimento e preghiera profonda; martedì 29 luglio a Pozzuoli, dalle ore 17.00, in “Largo del Ricordo” andrà in scena la benedizione finale con Don Josè Manoel Rosa, segno di speranza e spiritualità condivisa.