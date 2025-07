A Monte di Procida nasce l’associazione “Luce Civica”

MONTE DI PROCIDA – Nasce ufficialmente Luce Civica – Monte di Procida, un’associazione civica fondata da cittadini – è quanto fa sapere con una nota la neonata associazione. “In un paese – si legge – dove troppo spesso ci si nasconde dietro profili falsi per paura di ritorsioni personali, Luce Civica si propone come presidio civico per chi crede nella legalità, nella trasparenza, nella partecipazione attiva e nel diritto alla parola. Lo facciamo alla luce del sole e con il coraggio della nostra identità.”