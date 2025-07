Multata per aver parcheggiato scooter sul marciapiede, 75enne prende a schiaffi e pugni due vigilesse

ISCHIA – Due agenti della Polizia Municipale sono state aggredite da una 75enne. E’ successo a Ischia, in via del Seminario, dove i carabinieri hanno calmato la donna e l’hanno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Le agenti sono state medicate dai sanitari per le lesioni riportate. Secondo quanto ricostruito poco prima le due agenti della locale polizia municipale erano state aggredite con schiaffi e pugni da una 75enne incensurata del posto. Le vigilesse avevano contravvenzionato la donna perché aveva parcheggiato il proprio scooter sul marciapiede. L’anziana è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.