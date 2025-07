Parcheggi a Bacoli, tavolo in Prefettura con amministrazione e operatori

BACOLI – Il consigliere regionale Diego Venanzoni è stato ricevuto questa mattina dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per affrontare la situazione legata alla chiusura dei parcheggi pubblici nel Comune di Bacoli. La convocazione è arrivata dopo una richiesta formale per sollecitare un intervento istituzionale su una vicenda che sta causando disagi crescenti e danni economici al territorio flegreo. «La chiusura dei parcheggi, verificatasi nel pieno della stagione estiva, presenta il rischio di compromettere l’equilibrio economico di un’area a forte vocazione turistica e commerciale, con ricadute negative su cittadini, imprese e lavoratori del settore balneare. Nel corso dell’incontro, il prefetto ha confermato la propria disponibilità ad avviare un confronto tra le parti, in vista di una risoluzione condivisa.» È stato fissato un tavolo ufficiale per martedì 30 luglio, presso la Prefettura di Napoli, con la partecipazione del sindaco di Bacoli, delle associazioni Alba Flegrea e Federbalneari Campania, oltre ai rappresentanti delle istituzioni interessate. L’obiettivo dell’incontro è quello di individuare soluzioni immediate e durature per superare l’impasse e tutelare l’economia locale, garantendo ascolto e responsabilità verso chi vive e opera quotidianamente sul territorio.