Monte di Procida si muove insieme: nasce il progetto di car-pooling del Forum dei Giovani

A cura dell’ Avvocato Lelio Mancino

MONTE DI PROCIDA – Il Forum dei Giovani è nato nel luglio 2025, con l’obiettivo di dare voce ai ragazzi del territorio, promuovere iniziative culturali, sociali e sportive, e favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, anche grazie al supporto del consigliere Simone Esposito e dell’Amministrazione Comunale. L’idea del car-pooling nasce da un’esigenza reale e sentita da molti ragazzi del territorio: poter raggiungere scuole, università e luoghi di lavoro in modo più semplice, sostenibile e collaborativo. Spesso, infatti, i collegamenti con i comuni vicini non sono sufficienti, e molti giovani devono affrontare lunghi spostamenti o difficoltà logistiche quotidiane. Da qui la decisione del Forum di trasformare un problema in un’opportunità: mettere in rete chi viaggia, condividere passaggi e creare un sistema di mobilità partecipata. Tutto in modo libero, sicuro e spontaneo, grazie a un gruppo WhatsApp già molto attivo, dove studenti e cittadini si organizzano per condividere tragitti, orari e disponibilità.

LA MISSION – L’obiettivo è chiaro: ridurre traffico e costi, ma soprattutto rafforzare il senso di comunità. Ogni passaggio condiviso è molto più di un risparmio di tempo e benzina: è un gesto di fiducia, solidarietà e attenzione verso il proprio territorio. Il Forum dei Giovani invita tutti — studenti, lavoratori e cittadini — a unirsi all’iniziativa e a diffondere il progetto. Partecipare è semplice: basta entrare nel gruppo WhatsApp e contribuire, anche solo condividendo il link con amici e conoscenti. Come ha spiegato il segretario del forum, Jimmy Schiano di Cola, il car-pooling è un piccolo grande passo verso una Monte di Procida più connessa, solidale e sostenibile. Un progetto nato dal basso, che dimostra come l’impegno e la collaborazione possano migliorare la vita quotidiana e costruire una comunità più unita.