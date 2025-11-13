Monte di Procida si muove insieme: nasce il progetto di car-pooling del Forum dei Giovani
MONTE DI PROCIDA – Il Forum dei Giovani è nato nel luglio 2025, con l’obiettivo di dare voce ai ragazzi del territorio, promuovere iniziative culturali, sociali e sportive, e favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, anche grazie al supporto del consigliere Simone Esposito e dell’Amministrazione Comunale. L’idea del car-pooling nasce da un’esigenza reale e sentita da molti ragazzi del territorio: poter raggiungere scuole, università e luoghi di lavoro in modo più semplice, sostenibile e collaborativo. Spesso, infatti, i collegamenti con i comuni vicini non sono sufficienti, e molti giovani devono affrontare lunghi spostamenti o difficoltà logistiche quotidiane. Da qui la decisione del Forum di trasformare un problema in un’opportunità: mettere in rete chi viaggia, condividere passaggi e creare un sistema di mobilità partecipata. Tutto in modo libero, sicuro e spontaneo, grazie a un gruppo WhatsApp già molto attivo, dove studenti e cittadini si organizzano per condividere tragitti, orari e disponibilità.