Pasticceria Flegrea apre all’alba: a Pozzuoli cornetti caldi dalle 5 del mattino

POZZUOLI – Cornetti caldi alle prime ore dell’alba. La Pasticceria Flegrea ha anticipato alle 5 del mattino l’orario di apertura per offrire cornetti e graffe calde a tutti i clienti. L’attività apre tutti i giorni – senza giorno di chiusura settimanale – fino alle 23 dal lunedì al giovedì, il venerdì e il sabato fino alle 2 di notte e la domenica fino alle 00:30. Oltre ai cornetti artigianali prodotti e farciti con ogni tipo di crema e per tutti i gusti, è possibile gustare dolci, caffè, aperitivi nel tardo pomeriggio e i cornetti anche la sera, a partire dalle 20. Pasticceria Flegrea si trova in Largo Palazzine, a Pozzuoli.

*articolo sponsorizzato