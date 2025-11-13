Il puteolano Leonardo Rotta tra i vincitori del “Gambero Rosso” per la pasticceria – LE FOTO

BOLOGNA – C’è anche il puteolano Leonardo Rotta tra coloro che hanno ricevuto il premio “Gambero Rosso” riservato al settore della pasticceria. Rotta ha ricevuto il prestigioso riconoscimento in rappresentanza dell’azienda insieme al pluripremiato pasticciere italiano Roberto Rinaldini e alla manager del “gruppo Rinaldini”. La manifestazione si è tenuta a Bologna, a Palazzo di Varignana, e rientra nella Guida Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Club Kavè, che recensisce 660 locali, con ben 40 novità. Rinaldini è tra i 34 esercizi premiati con le “Tre Torte”.

IL PREMIO – “L’Italia può vantare biodiversità da vendere anche nell’arte dolce, con specialità tipiche di areali, festività ma anche stagioni agricole che sono vere e propri simboli della tavola popolare. La pasticceria si conferma un settore attrattivo per i giovani talenti, che spesso investono su sé stessi e su micro-laboratori facendo rete con piccoli produttori locali”, commenta Marina Savoia, curatrice della Guida. Non usa mezzi termini il direttore del Gambero Rosso Lorenzo Ruggeri: “La pasticceria rappresenta uno degli ultimi spazi di libertà del sapore. Nel tempo sono diminuiti gli zuccheri, si sono ristrette le porzioni, ma è ancora uno dei pochi mondi in cui non stiamo lì a contare calorie e grassi come fossimo tutti contabili. È lo spazio del piacere, della gola, della coccola che ci rende felici. È ancora meravigliosamente irrazionale. E oggi la pasticceria italiana è più ricca che mai, perché ha trovato strade identitarie proprie: è sempre più la vetrina dolce dei nostri territori”.

