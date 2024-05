MONTE DI PROCIDA/ A Casevecchie l’inaugurazione della seconda sede del comitato elettorale di Peppe Pugliese

MONTE DI PROCIDA – È stata inaugurata nel quartiere Casevecchie di Monte di Procida la seconda sede del comitato elettorale “Sì Insieme”, la lista civica che sostiene la candidatura di Peppe Pugliese a sindaco. Questa nuova sede, che si affianca alla prima sede situata in Piazza XXVII Gennaio, rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare la presenza sul territorio e l’impegno verso la comunità. La serata di sabato ha visto una folta e calorosa partecipazione nonostante le condizioni meteo avverse e anche l’intervento di numerosi nuovi e storici attivisti, tra cui il Dott. Pasquale Scamardella, stimato dottore del paese e sostenitore di lunga data di Peppe Pugliese, Luigi Costagliola, anch’egli fedele sostenitore sin dai primi anni di attività politica di Pugliese, e Virginia Familiari, giovane leva del comitato di Sì Insieme. L’evento è proseguito con il primo intervento in piazza del candidato sindaco Peppe Pugliese, che ha colto l’occasione per raccontare i successi ottenuti durante i suoi mandati dal 2015 al 2023 e per spiegare il futuro che ha in mente per Monte di Procida. Pugliese ha enfatizzato due temi principali: la continuità, fondamentale in un momento delicato per l’intera area flegrea, e l’esperienza maturata, evidenziando che non è il momento di improvvisare. La serata è stata inoltre una grande e preziosa occasione per scambiarsi idee e contributi sul programma elettorale, rendendolo ancora più partecipato. Alla serata ha partecipato anche il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che ha espresso il suo sostegno e quello del collega di Pozzuoli, Gigi Manzoni.