POZZUOLI – A partire dalle 03:56 di oggi è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato in via preliminare 11 terremoti con magnitudo massima 2.2. La scossa più forte è stata localizzata nei pressi del Vulcano Solfatara ed è stata avvertita dalla popolazione. Dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.