Bradisismo, l’allarme della Protezione Civile: «Ci sono in giro falsi tecnici per i controlli, segnalateli alle forze dell’ordine»

POZZUOLI – Dopo le segnalazioni in rete arriva anche l’allarme da parte della Protezione Civile della Campania su falsi tecnici che starebbero girando per i comuni dell’area flegrea. Con la scusa di dover effettuare controlli per la verifica sismica, si intrufolerebbero poi nelle abitazioni. Attraverso un appello, la Protezione Civile invitato i residenti dell’area flegrea alla massima attenzione: «Ci giungono segnalazioni fanno sa di presunti tecnici che chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare le analisi di vulnerabilità degli edifici in zona Campi Flegrei. La Protezione Civile – fa sapere con una nota – rappresenta che non sono previsti in questa fase sopralluoghi interni ai fabbricati da parte dei rilevatori. Qualora qualcuno dovesse chiedere di entrare a nome della protezione civile non consentite l’accesso e avvisate le forze dell’ordine».