POZZUOLI/ Spaventoso incidente a Licola, coinvolto altro taxi abusivo

POZZUOLI – Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo via Domitiana, nei pressi dell’incrocio che porta a Licola Mare. I mezzi coinvolti sono due auto, una delle quali (una monovolume grigia) sarebbe utilizzata come taxi abusivo da un gruppo di nigeriani e ghanesi che da tempo gestiscono il servizio illegale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 mentre per motivi precauzionali il tratto di strada è stato interdetto momentaneamente per consentire le operazioni di primo soccorso e di rimozione dei veicoli. Si contano diversi feriti.

LO SCONTRO – Forse l’alta velocità e una distrazione da parte di uno dei due conducenti tra le cause che hanno provocato l’incidente. Alla guida dei taxi abusivi in più occasioni, inoltre, sono stati trovati giovani immigrati senza patente. Proprio qualche giorno fa uno di questi, sorpreso dai carabinieri alla stazione della circumflegrea di Licola Borgo, si era dato alla fuga per poi abbandonare il veicolo.