Il commissario straordinario di Monte di Procida a tu per tu con i candidati sindaci

MONTE DI PROCIDA – Si è svolta l’altra mattina, presso il Comune, una riunione convocata dal Commissario straordinario, alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle tre liste civiche interessate dalla prossima tornata amministrativa per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del locale civico consesso. L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, anche alla presenza dei delegati di lista e dei rappresentanti delle forze di polizia territoriali, è servito a richiamare l’attenzione dei presenti sull’importanza che assume l’osservanza delle regole e delle disposizioni normative dettate in materia di propaganda elettorale, da seguire con attenzione. Il tutto è stato, all’unanimità, condiviso dai tre candidati alla carica di sindaco, dichiaratisi assolutamente disponibili a collaborare fattivamente con l’attuale gestione commissariale per mantenere alto il clima di serenità e di distensione tra le formazioni politiche in competizione.