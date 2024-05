Bacoli celebra le cozze: sabato e domenica appuntamento con “Mytilus Fest”

BACOLI – Bacoli celebra le cozze, simbolo della terra flegrea, e lo fa con “Mytilus Fest”. L’iniziativa si terrà il 25 e 26 maggio ed è promossa dal Comune di Bacoli e dall’Associazione Culturale MSP. L’evento si svolgerà in diversi angoli della città per concludersi durante le serate in villa comunale. Sabato e domenica sarà possibile visitare gli impianti di mitilicoltura dislocati a largo di Capo Miseno sia a bordo della barca Iris di Lomar Dreams con chiglia trasparente in partenza dal porto di Baia, oppure in SUP (Stand Up Paddle) da Marina Grande a cura di Spass. Sarà possibile anche prenotare la visita guidata ai locali impianti di stabulazione per scoprire cenni storici sul pregiato frutto e tutto il processo di produzione e stabulazione. Durante le due giornate dalle 18 sarà attiva l’area ludica dove si alterneranno spettacoli, come il ‘Teatro nel Baule’, laboratori e giochi per i bambini e il ‘Ludobus’. A seguire, dalle 21 inizieranno gli spettacoli musicali: sabato sul palco ci sarà il musicista e cantautore Andrea Tartaglia che presenterà il suo nuovo disco. Ospite speciale della serata Valerio Jovine con il suo ‘reggae napulitano’. Invece domenica sera il turno di Francesco di Bella. In contemporanea e durante gli intrattenimenti musicali sarà allestito un villaggio enogastronomico, supportato da Sole Group Luxury Event, in cui la cozza sarà assaporata in purezza e declinata dall’estro di chef, pizzaioli e pasticceri del territorio. Una ampia selezione di birra, vino e cocktail sarà proposta in abbinamento ai piatti in degustazione.