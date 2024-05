BACOLI – Traffico in tilt a Bacoli. Poco fa due pullman sono rimasti incastrati in via Risorgimento. I due veicoli non riuscivano a transitare, né ad indietreggiare. Durante i tentativi di manovra entrambi i bus hanno riportato gravi danni. In un caso è andato completamente distrutto un finestrino ubicato sulla parte posteriore del veicolo.