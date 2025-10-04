Medaglie per Play Off, Posillipo e Olimpic ai campionati italiani di salvamento

RICCIONE – Si sono conclusi a Riccione il 28 settembre i Campionati Italiani di Categoria Surflifesaving, appuntamento che chiude la stagione nazionale del nuoto per salvamento. All’evento hanno preso parte quattro squadre campane: Play Off, Olimpic Nuoto, CN Posillipo e Auras Ischia. Il Play Off, trascinato dai coach Furno/Carannante, si è confermata la migliore realtà del panorama regionale, conquistando ben tre medaglie individuali: oro per Lorenzo Maria Conte (categoria Esordienti A) nella surf-ski race maschile; argento per Serena Conte (Esordienti A) nella medesima specialità al femminile; bronzo per Flavia Nardiello (Juniores) nella gara con tavola. Flavia Nardiello ha inoltre brillato a livello assoluto: per lei un bronzo nella classifica generale Ocean Cup e un prestigioso argento nella staffetta in acque libere, insieme alle compagne Lucrezia Procope, Sara e Raffaella Lubrano. Il Circolo Nautico Posillipo ha conquistato un bronzo nel beach sprint grazie a Simona Senatore (categoria Senior), atleta che ha sfiorato il podio anche nel beach flag, chiudendo al quarto posto. Da segnalare inoltre le numerose finali raggiunte dai portacolori rossoverdi. Applausi anche per la Olimpic Nuoto di Villaricca, salita sul podio con Chiara Belardo (categoria Ragazzi), medaglia di bronzo nella gara di bandierine. Particolarmente emozionato il giovane talento puteolano Lorenzo Maria Conte, che a noi ha rilasciato la sua prima intervista, dopo la vittoria dell’oro: «Aver vinto questa medaglia mi ha reso immensamente felice e mi dà tanta carica per continuare ad allenarmi con il massimo impegno e la massima dedizione. Ci tengo a ringraziare la mia società e soprattutto la mia allenatrice Giulia Carannante per i suoi continui incoraggiamenti che mi spronano a fare sempre meglio».