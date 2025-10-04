POZZUOLI/ Polizia, Carabinieri e Finanza ricordano il poliziotto Pierluigi Rotta nel sesto anniversario della sua scomparsa

POZZUOLI – La città di Pozzuoli ricorda Pierluigi Rotta, il poliziotto puteolano ucciso il 4 ottobre del 2019 nella Questura di Udine insieme al collega Matteo Denego. I due furono aggrediti e sparati da Alejandro Stephan Meran, un pregiudicato di origine sudamericana che avevano fermato a seguito di una segnalazione di furto. Questa mattina, nel giorno del sesto anniversario della tragica scomparsa, Pierluigi è stato ricordato nel piazzale a lui dedicato, davanti al Commissariato di Polizia di Pozzuoli. Presenti alla cerimonia gli alti rappresentanti delle forze dell’ordine locali; il vicequestore Raffaele Esposito, dirigente del Commissariato; il comandante della Compagnia Carabinieri, Capitano Raffaele Castanò; e la comandante della compagnia della Guardia di Finanza, il Capitano Diletta Marmo. Nel piazzale “Pierluigi Rotta” è stata apposta una corona di Alloro alla presenza di Pasquale Rotta, papà di Pierluigi, ispettore di polizia in pensione che per anni ha prestato servizio proprio a Pozzuoli. Dopo la cerimonia si è tenuta una funzione religiosa presso il cimitero comunale.