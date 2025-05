Maxi schermo, bandiere e piazza addobbata: tutto pronto a Monterusciello per Napoli-Cagliari

POZZUOLI – Piazza De Curtis è pronta ad ospitare i tifosi per la partita Napoli-Cagliari e l’eventuale festa scudetto in caso di vittoria degli azzurri. La piazza a Monterusciello è stata addobbata a festa con bandiere, striscioni, il maxi-schermo e il palco dove i presentatori animeranno la serata. L’evento è in programma a partire dalle ore 20 di questa sera, organizzato da Ciro Botta di “Animo Azzurro” e da Alberto Spina di “Seratissime Eventi”. Gli stessi organizzatori invitano i tifosi a non far esplodere petardi e a non accendere fumogeni.