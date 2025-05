C’è un popolo pronto ad esplodere di gioia: Forza Napoli!

Napoli, Pozzuoli, i Campi Flegrei, l’intera regione, tutti i tifosi azzurri sparsi in Italia e nel mondo sono pronti ad esplodere di gioia. Con una vittoria sul Cagliari questa sera il Napoli potrà conquistare il quarto scudetto della sua storia. Manca poco. La città è già in festa. A Pozzuoli, Quarto e Bacoli sono stati allestiti maxi schermi. In caso di vittoria tutte le piazze e le strade saranno invase dai tifosi. Tutto è prono per una notte magica. Insomma: Forza Napoli!