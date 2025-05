Alla festa scudetto armato di pistola: arrestato Tiktoker che faceva live dalla Solfatara di Pozzuoli

POZZUOLI – C’è il 26enne Michele Napolitano tra gli arrestati di questa notte a Napoli. Il giovane Tiktoker è noto sui social per una lunga serie di becere live realizzate davanti al vulcano Solfatara e alle fumarole di Agnano-Pisciarelli durante le fasi acute della crisi sismica. Il ragazzo, in sella a uno scooter con altri due coetanei, questa notte ha tentato di superare il varco di interdizione al traffico di via Acton. Sono intervenuti i carabinieri e il 26enne ha abbandonato lo scooter ed è fuggito. I militari hanno inseguito il ragazzo che durante la corsa ha gettato nei giardini di Molosiglio una pistola. Il 26enne è stato raggiunto e bloccato con non poche difficoltà, per i carabinieri 7 giorni di prognosi. L’arrestato è stato trasferito in carcere. L’arma, una pistola tipo revolver con matricola abrasa e carica di 6 proiettili calibro 38 special, è stata recuperata e sequestrata per poi essere sottoposta ad accertamenti balistici.

I CONTROLLI – Durante le operazioni – condotte dai carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno effettuato un servizio straordinario nel centro storico in occasione dei festeggiamenti – sono stati arrestati anche 2 ragazzi di 17 e 18 anni sorpresi mentre innescavano un grosso petardo artigianale a piazza del Gesù. I ragazzi, perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri 6 petardi denominati Kobra per un peso complessivo di 280 grammi. Sul posto è intervenuto il personale del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che ha messo in sicurezza l’area. Gli arrestati sono stati trasferiti rispettivamente nel centro di giustizia dei colli Aminei e agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Sempre nel varco di via Acton i carabinieri hanno denunciato altre due persone di 59 e 32 anni che hanno tentato di forzare il varco in sella ai propri scooter. Per lo stesso motivo, questa volta nel varco di via Toledo, un 21enne è stato denunciato.