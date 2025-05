POZZUOLI – Una scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita alle 12:44 di oggi a Pozzuoli. L’epicentro è stato localizzato in un’area tra Lucrino e il Monte Nuovo a una profondità di 2.5 km. Il fenomeno è stato accompagnato da un boato avvertito in diverse zone della città, fino a Licola, Baia, Bacoli e lungo tutta la fascia costiera. Non si registrano particolari criticità.