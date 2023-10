Maxi operazione per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e droga: raffica di sanzioni

AGNANO – Nel fine settimana appena trascorso, si è svolta una maxi-operazione della Polizia di Stato, volta al contrasto del recrudescente fenomeno della guida sotto l’effetto di droga ed alcool. Il corposo dispositivo, disposto dal Ministero de11’Interno, denominato “Drogometro”, si è svolto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre, nella città di Napoli nei pressi di Largo Sermoneta e Piazza Vittoria, e, nella tarda serata di domenica 15 ottobre, in Tangenziale di Napoli nei pressi della Barriera Autostradale “Astroni”. Una vera e propria task force che ha visto impegnati gli operatori della Polizia Stradale di Napoli e Nola, del personale Medico-Sanitario della Polizia di Stato, delle Volanti della Questura di Napoli e della Polizia Locale di questo capoluogo. Il dispositivo ha portato al controllo di oltre 110 veicoli e 250 persone, alla contestazione di 6 verbali per la guida sotto l’effetto di alcool e 2 per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguente denuncia in stato di libertà ed al ritiro di 8 patenti di guida, nonché a 85 punti patente decurtati complessivamente per i motivi sopra indicati e per altre infrazioni contestate durante il servizio. La guida sotto l’effetto di alcool e droga, oltre a costituire una violazione sanzionata in modo severo dal Codice della Strada e dal Codice Penale, è causa principale, insieme a11’alta velocità, de11’e1evato numero di incidenti stradali gravi, spesso con esito fatale, che quotidianamente avvengono sulle principali arterie stradali ed autostradali. Un’attività non solo finalizzata a garantire la sicurezza degli automobilisti che si muovono sulle strade, ma anche volta ad intensificare i controlli in materia di legalità, particolarmente sentita dalla collettività.