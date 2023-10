POZZUOLI/ Taxi abusivo non si ferma allo stop e auto si schianta contro un negozio: un ferito e 2 bimbi in ospedale – LE FOTO

POZZUOLI – Un 60enne ferito al volto, due bambini piccoli portati in ospedale per controlli, i banchi di un negozio di ortofrutta distrutti, tre auto danneggiate. E la tragedia sfiorata solo per puro caso questa mattina a Licola Borgo, teatro di uno spaventoso incidente avvenuto poco prima delle 12 in via dei Platani. A scontrarsi due veicoli: una Ford utilizzata come taxi dagli immigrati che gestiscono abusivamente il servizio lungo la tratta Licola-Pescopagano e una Matiz guidata da un 60enne che nell’impatto ha urtato un terzo veicolo, che era parcheggiato lungo la strada, per poi schiantarsi contro l’ingresso del negozio di frutta e verdura dove in quel momento si trovava un cliente che, vedendo l’auto impazzita, è riuscito a ripararsi dietro uno scaffale. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e due ambulanze. L’uomo alla guida dell’utilitaria è stato medicato sul posto mentre i due bambini, figli di due donne extracomunitarie, sono stati trasferiti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie per controlli.

LA DINAMICA – Secondo quanto raccontato dai testimoni e ripreso dalle telecamere del negozio danneggiato, la Ford con a bordo le due donne e i due bambini non si sarebbe fermata allo stop, tagliando così la strada alla Matiz che viaggiava verso il passaggio a livello di Licola Borgo. Dopo l’impatto il conducente dell’utilitaria ha perso il controllo dando vita a una violenta carambola che l’ha portato a urtare un’auto parcheggiata nelle vicinanze (il proprietario era appena sceso per fare acquisti) per poi travolgere banchi, bidoni e cartellonistica con decine di frutta e verdura finiti in strada a decine di metri. Una scena che all’arrivo dei primi soccorritori aveva fatto temere il peggio.

LE PROTESTE – L’auto degli extracomunitari è stata sequestrata in quanto risultata senza assicurazione, senza revisione e con una intestazione fittizia. Si tratta di uno dei tanti veicoli che da anni scorrazzano pericolosamente lungo le strade di Licola Borgo. «Non ne possiamo più, qui prima o poi ci scappa il morto dopo quel povero ragazzo ucciso sulla Domitiana cosa aspettiamo ancora? Possibile che non si riesce a mettere fine alla presenza di questi illegali?» racconta il padre di un bambino che frequenta l’asilo a Licola Borgo, a pochi metri dal luogo dell’incidente e dallo stazionamento abusivo. Dopo l’incidente, come se nulla fosse, diverse auto-navetta gestite da immigrati si sono riposizionate nei pressi della stazione della Circumflegrea in attesa di nuovi passeggeri, provocando nuovi disagi.