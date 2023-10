La giovane Nadia Testa vince il campionato italiano di lotta libera

POZZUOLI – La giovane Nadia Testa è la nuova campionessa italiana di lotta. Napoletana, undici anni da compiere a dicembre, si è aggiudicata ieri il titolo salendo sul gradino più alto del podio ai campionati italiani di lotta libera (categoria esordienti e ragazzi) andati in scena presso il “Palapellicone” ad Ostia Lido. Nadia Testa ha vinto la finalissima per la categoria 36 kg battendo 11-0 la rivale. La giovane puteolana fa parte del team “Wrestling Liuzzi” di Melito di Napoli dove è allenata dai coach Patrizia e Michele Liuzzi e Francisco Soler. Il team Liuzzi durante la manifestazione ha fatto il pieno di medaglie: su sei atleti partecipanti in quattro hanno portato a casa una medaglia d’oro.