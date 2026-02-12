“Mario” morto in moto a Varcaturo «Era un gran bravo ragazzo»

VARCATURO – Marius Costantin Catana, 32 anni, per tutti Mario. È lui la vittima del tragico incidente avvenuto poco dopo le 20 di ieri in via Ripuaria, nella frazione di Varcaturo. Nativo di Piatra Neamt, cittadina nel cuore della regione della Moldavia Rumena, era in Italia da diversi anni. Abitava proprio a Varcaturo, a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. Ieri sera Mario stava rientrando proprio a casa, in sella alla sua moto, una Ducati Monster, quando ne ha perso il controllo. Sulla sua strada ha trovato un’altra vettura (a bordo c’erano un uomo e una donna) con la quale ha impattato, per motivi ancora in fase di accertamento. Non si esclude che il mezzo sia scivolato sull’asfalto bagnato. Poi il volo dalla moto e la caduta violenta sull’asfalto che non gli ha lasciato scampo.

LA TRAGEDIA – Inutili sono stati I tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario dell’ambulanza “Bacoli 01” che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Mario nella caduta ha riportato un violento trauma facciale, il casco è stato trovato a pochi metri dalla sua moto, lungo la carreggiata. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Varcaturo che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Numerosi i testimoni, tanti gli automobilisti che hanno assistito alla tragedia. La salma è stata sequestrata su disposizione del pubblico ministero di turno che ha disposto l’autopsia che servirà ad accertare modalità e cause che hanno portato al decesso. Grande il cordoglio da parte di quanti conoscevano quel 32enne venuto dalla Romania e perfettamente integratosi in Italia. «Era un gran bravo ragazzo» così lo ricordano in tanti, tra vicini e conoscenti, che lo hanno descritto come un giovane educato e gentile.