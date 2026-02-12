Close
In Evidenza Pozzuoli

Nella piazza di Pozzuoli esposta bandiera americana capovolta con drappo nero: segno di protesta contro Trump?

diCronaca Flegrea
  • Pubblicato12 Febbraio 2026

POZZUOLI – Una bandiera americana capovolta è stata esposta sul terrazzo di una palazzina in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, in pieno centro storico. Legato all’asta c’è anche un drappo nero, tipico segno di lutto. Ma che significato può avere una bandiera USA messa con le stelle in basso? E’ ufficialmente riconosciuta dal Flag Code degli Stati Uniti come un segnale di soccorso ma comunemente viene usata come simbolo di protesta politica o per segnalare una nazione in subbuglio.

