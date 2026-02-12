Nella piazza di Pozzuoli esposta bandiera americana capovolta con drappo nero: segno di protesta contro Trump?

POZZUOLI – Una bandiera americana capovolta è stata esposta sul terrazzo di una palazzina in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, in pieno centro storico. Legato all’asta c’è anche un drappo nero, tipico segno di lutto. Ma che significato può avere una bandiera USA messa con le stelle in basso? E’ ufficialmente riconosciuta dal Flag Code degli Stati Uniti come un segnale di soccorso ma comunemente viene usata come simbolo di protesta politica o per segnalare una nazione in subbuglio. In particolare, viene esposta capovolta per esprimere forte dissenso contro azioni governative, la situazione politica o per protestare contro l’amministrazione in carica. In questo caso la protesta che parte da Pozzuoli è da collegare alla politica messa in campo dall’amministrazione Trump e ai sanguinosi fatti di Minnesota.

