POZZUOLI/ Ladri in azione nella notte: svaligiato il bar-tabacchi Amato

POZZUOLI – Colpo nella notte ai danni del bar-tabacchi Amato, in corso Terracciano a Pozzuoli. I ladri hanno portato via le sigarette, dolciumi, la cassa del bar e del lotto. Per entrare nel locale è stata divelta la porta d’ingresso. Il raid è iniziato alle 03:15 ed è durato circa cinque minuti. Dopo aver svaligiato il bar-tabacchi i malviventi sono scappati a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio di colore scuro, prima dell’arrivo dei vigilantes privati. Al vaglio ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona.

IL COLPO – Il furto di questa notte è avvenuto a poche centinaia di metri dalla banca UniCredit svaligiata la scorsa settimana in Piazza Capomazza e pochi giorni dopo il colpo messo a segno alla tabaccheria Lucrino.