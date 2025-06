“Marinando la scuola”: un progetto tra scuola e la Guardia Costiera di Pozzuoli

QUARTO – Con la conclusione dell’anno scolastico, ha avuto termine il progetto curricolare denominato “Marinando la scuola”, che nel corso del 2025 ha coinvolto la Scuola Secondaria Statale di I Grado Gobetti – De Filippo di Quarto e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli in una collaborazione stimolante e affascinante per tematiche e finalità perseguite. Il principale obiettivo del progetto è consistito nell’introdurre con alcune peculiari attività formative gli alunni alla cultura marinara, secondo le diverse sfaccettature che caratterizzano la risorsa mare, in particolare gli aspetti storico-culturali ad essa connessi, lo sviluppo di una sana coscienza ambientale e territoriale e l’acquisizione di conoscenze e di abilità, che costituiscono la base di future professionalità. Le donne e uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Pozzuoli, partner del progetto, hanno messo a disposizione le proprie conoscenze e la propria preparazione professionale a favore degli studenti, che hanno avuto modo di cimentarsi nelle tecniche di carteggio nautico, di conoscere le peculiarità dei controlli che riguardano la filiera commerciale dei prodotti ittici, nonché di conoscere alcune delle navi e delle motovedette che la Guardia Costiera giornalmente impiega nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

IL PROGETTO – Oltre agli incontri preliminari svolti in classe, gli alunni della classe 2i hanno avuto modo di visitare la nave CP 920 “Bruno Gregoretti”, in sosta nel porto di Pozzuoli durante le “giornate del Mare”, potendo conoscere e toccare con mano le dotazioni e gli assetti operativi che l’unità impiega nell’assolvimento dei propri compiti operativi di contrasto alla pesca di frodo, svolgimento di missioni di ricerca e soccorso in mare (SAR) e di operazioni di protezione civile e polizia marittima, controllo dell’immigrazione, antinquinamento, nonché assolvimento a operazioni di comando, controllo e addestramento. L’ultimo incontro ha invece permesso agli studenti di salire a bordo del battello nautico veloce GC B177 e sulla Motovedetta di polizia marittima CP 573, permettendo agli stessi di provare di persona le sensazione che i militari, che giornalmente si prodigano in attività atte a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione e la tutela dell’ambiente marino e costiero, provano uscendo dalle infrastrutture del porto di Pozzuoli e potendo, altresì, navigare e ammirare via mare i tesori storici e i paesaggistici custoditi all’interno dei Campi Flegrei. Le attività hanno fornito agli alunni un bagaglio di conoscenze e di emozioni veramente particolari, ma al contempo hanno rappresentato una possibilità per il personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli di raccontare agli interessatissimi alunni della classe 2i le tipicità di una professione e di un ambiente, che richiedono particolare sensibilità e rispetto, in particolare verso il mare e verso coloro che attraversandolo, ne fanno una professione.