Prima edizione del “Festival della Terra”-Parco San Laise (ex base Nato) a Bagnoli

BAGNOLI – Venerdì 6 giugno, nel Parco San Laise (ex base Nato) a Bagnoli Napoli, dalle ore 18, si svolgerà la prima edizione del “Festival della Terra – Costruiamo la Speranza”. L’evento è organizzato dalle Diocesi di Pozzuoli e di Ischia, in sinergia con realtà del Terzo Settore, programmato nell’ambito del pellegrinaggio giubilare regionale realizzato dalla Conferenza Episcopale Campana in occasione del Giubileo, del decimo anniversario della Lettera enciclica Laudato si’ di papa Francesco e degli 800 anni del Cantico delle Creature composto da san Francesco. Il Festival, che sarà presieduto dal vescovo di Pozzuoli e di Ischia, don Carlo Villano, vuole promuovere azioni in difesa del Creato, verso le fragilità dell’ambiente e delle persone, per una ecologia integrale. L’evento vuole offrire principalmente testimonianze d’impegno per la promozione della cultura della legalità, della solidarietà, occasioni di speranza, soprattutto per i giovani, nel mondo del volontariato, delle istituzioni, dell’imprenditoria, per mettere in evidenza esperienze positive presenti nei Campi Flegrei e oltre, anche alla luce del tema giubilare “La Speranza non delude”.

IL PROGRAMMA – Nella piazza centrale del Parco San Laise (dalle ore 18.00) saranno allestite: Area Kids con tanti giochi e laboratori per bambini, ludobus per favorire la partecipazione delle famiglie; Area Stand di associazioni e realtà del Terzo Settore, in sinergia con il CSV Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli; Area Food curata dalla Associazione Pizzaiuoli Napoletani (pizze, graffe, bevande). Nella chiesa SS. Salvatore, Angeli Custodi e San Gaetano Thiene (dalle ore 18.30) si terrà: vernissage Mostra fotografica Alcuni di noi di Claudia Del Giudice; Sulle orme della Laudato si’, presentazione esperienza Cec e testimonianze. Sul palco (dalle ore 19.30) Hope Talks, interventi referenti del Terzo Settore, imprenditori, istituzioni per offrire gesti concreti di Speranza. Sul palco (dalle ore 21.00) esibizione dei vincitori del Contest musicale, per offrire l’opportunità a giovani emergenti di esprimersi. In conclusione, verranno consegnati i premi della giuria e del pubblico (i partecipanti potranno esprimere il proprio voto dai cellulari durante la serata). Previsto ingresso gratuito con prenotazione.