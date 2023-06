Marco Rossi “Un bambino al Lunapark”: dietro al successo del CT c’è il puteolano Luigi Di Razza

POZZUOLI – I Campi Flegrei approdano su Dazn con la recente uscita di Marco Rossi – Un bambino al Lunapark, il documentario che ripercorre l’esperienza dell’ex calciatore e attuale CT della nazionale ungherese Marco Rossi, nato a Torino e trapiantato a Pozzuoli. Hanno preso parte al progetto del regista puteolano Francesco Inglese, altre giovani promesse della realtà flegrea: Lorenzo Manduca, impegnato nell’elaborazione grafica, Alessandro Pascolo per la post-produzione audio e, infine, Luigi Di Razza, in collaborazione alla scrittura oltre che segretario di produzione. I quattro, con l’intento di portare Pozzuoli ovunque, giungono su Dazn. Anche Torino e Budapest hanno fatto da sfondo alle riprese, che sono state condotte nel giro di due anni per una resa finale della durata di 52 minuti. Nel documentario, Marco Rossi ripercorre le tappe della propria carriera, giunta alla svolta grazie all’esperienza ungherese. Scorrono morbide e indisturbate le testimonianze di colleghi e familiari che hanno accompagnato l’ex giocatore durante gli alti e bassi di un percorso di crescita travagliato. Frammenti di video e fotografie conducono lo spettatore all’importante conclusione, al di là di qualsiasi velleità calcistica, per la quale nella vita non è importante non fallire, ma essere dediti.