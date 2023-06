Pozzuoli dice no alla violenza sulle donne: l’assessora Lucia Coppola alla manifestazione di Piazza del Plebiscito

POZZUOLI – “Per Giulia, per tutte le donne vittime di violenza, per un futuro di parità reale”. Questa mattina l’assessora alle politiche sociali del comune di Pozzuoli, Lucia Coppola, ha partecipato alla manifestazione andata in scena in Piazza del Plebiscito e organizzata dalla Consulta regionale per la condizione della donna. Coppola ha rappresentato tutta la città di Pozzuoli per dire “basta alla violenza sulle donne”.