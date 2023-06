POZZUOLI/ Dopo il “Pollicino” il sindaco Manzoni lancia un nuovo bus

POZZUOLI – Come già preannunciato il mese scorso, quando fu attivato il collegamento tra il centro di Pozzuoli e la frazione di Pisciarelli, a partire dal prossimo 12 giugno sarà attivato un ulteriore servizio, che collega il centro cittadino con la frazione di Cigliano. Nelle prossime settimane si terranno ulteriori incontri tra la società e l’amministrazione comunale, con lo scopo di avere un confronto su come ulteriormente migliorare l’offerta per i cittadini e su come agevolare, dall’altra parte, il lavoro degli addetti aziendali, migliorando le condizioni ambientali per facilitare il trasporto collettivo.

LA SODDISFAZIONE –“L’azione sinergica tra Comune e EAV è stata, è e sarà di fondamentale importanza per intervenire in tempi brevi ed in modo concreto sul trasporto pubblico locale della città. Ringrazio il Presidente De Gregorio e tutti i tecnici che lavorano quotidianamente, non sempre in condizioni facili, per migliorare le condizioni di vita dei puteolani. In meno di un anno siamo riusciti a collegare zone periferiche della città che erano completamente isolate. C’è ancora tanto da fare, ma sono certo che siamo sulla buona strada” ha dichiarato il sindaco Luigi Manzoni. Il Presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, ha invece aggiunto: “Desidero esprimere tutto l’apprezzamento per il nuovo clima di partecipazione e di condivisione che caratterizza, già da qualche mese, i rapporti con l’Amministrazione di Pozzuoli. É l’unico modo per affrontare e risolvere le tante questioni che siamo costretti ad affrontare, sempre nell’esclusivo interesse di venire incontro alle esigenze della collettività”.