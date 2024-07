Manzoni mette in campo 50mila euro per il Ferragosto a Pozzuoli

POZZUOLI – Cinquantamila euro per il Ferragosto a Pozzuoli. È quanto ha messo in campo il sindaco Gigi Manzoni per l’organizzazione della festa dell’Assunta. Il programma del 15 agosto prevede: il “Pennone a mare” facente parte della storica tradizione puteolana, che per la sua peculiarità nel 2020 è stato iscritto nell’inventario IPIC degli elementi culturali immateriali campani e che, da ultimo, è stato inserito nel calendario regionale delle feste popolari per l’annualità 2024; lo spettacolo pirotecnico da effettuarsi sul molo Caligoliano; la cerimonia Eucaristica celebrata dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie, in occasione della festività della Madonna Assunta.