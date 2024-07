Dopo 20 anni lo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli ottiene l’agibilità: potrà ospitare fino a 1.500 spettatori

POZZUOLI – È stato completato l’iter la piena agibilità dello stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli. Nella giornata di ieri si è riunita l’apposita commissione, da cui è arrivato l’ok. In totale lo stadio – che quest’anno ospiterà le partite interne della Puteolana 1902 e del Rione Terra Calcio – potrà ospitare fino a 1.500 spettatori. Alla piena agibilità dell’impianto sportivo di Arco Felice l’amministrazione Manzoni è arrivata dopo un’attesa lunga oltre venti anni. Decisivi sono stati gli ultimi lavori messi in campo per la messa in sicurezza degli spalti e soprattutto del settore ospiti.

L’AGIBILITA’ – In particolare l’agibilità sarà permanente per una capienza massima di 1.500 persone, di cui 1.000 nella tribuna deputata ai tifosi della squadra locale, e 500 tifosi ospiti nella tribuna metallica apposita. Ulteriori interventi sono in corso anche per la realizzazione dell’impianto di illuminazione che da settembre potrà consentire alle squadra di disputare partite anche in notturna.