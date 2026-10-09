Maltempo, lo spaventoso crollo nel Decò di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Conta dei danni al Decò Maxistore di via Luciano a Pozzuoli dove nella notte, a causa delle forti piogge, è crollata una parete. I particolare a venire giù è stata la parte confinante con la panetteria e il frigo, sulla quale poggiava la struttura di copertura. Dopo l’allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco che in mattinata hanno interdetto l’ingresso a tutta la zona. Si attende ora l’intervento di un tecnico reperibile del comune di Pozzuoli per verificare lo stato dei luoghi e per studiare interventi di messa in sicurezza. Sull’attività commerciale è gravata la forte pioggia che in questi giorni sta flagellando l’intera area flegrea provocando numerosi danni.

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