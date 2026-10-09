Gli ordini di scuderia, l’imbarazzo e il silenzio del deputato Caso sulla manifestazione degli sfollati di Pozzuoli

POZZUOLI – Da sempre “sul pezzo”, sempre in prima linea e pronto ad attaccare il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, il deputato del M5S Antonio Caso è stato costretto a fare un passo indietro sulla manifestazione dei suoi concittadini a Roma. “Ordini di scuderia” dettati dalla contrarietà del presidente della Regione Roberto Fico, suo primo sponsor politico. Un silenzio che non è passato inosservato ai più, nonostante ieri a Roma abbia incontrato i manifestanti. Nulla di che, saluti e frasi di circostanza. Zero invece sui social, dove è da sempre iper attivo con post e Reel su Facebook.

LE DIFFICOLTA’ – Caso è in forte imbarazzo, visti anche i legami con i movimenti e comitati di protesta con i quali ha condiviso, sin dal primo momento, posizioni e manifestazioni. Ma ora la partita si fa importante, anche alla luce delle prossime elezioni comunali e politiche durante le quali l’ex consigliere comunale oggi deputato si gioca la partita della vita: la riconferma in Parlamento per alti 5 anni oppure un ritorno – ad alti livelli – sullo scenario locale. E allora meglio restare in silenzio e seguire la linea istituzionale allineandosi a Fico e ai vertici del Movimento 5 Stelle. Per buona pace di tutti.