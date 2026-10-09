Bradisismo, Musumeci contro i sindaci flegrei «Proteste inutili. Non mi hanno mai chiesto appuntamento»

POZZUOLI – Duro attacco del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ai quattro sindaci flegrei impegnati ieri nella manifestazione a Roma «Ho letto sul giornale che c’era una manifestazione per i Campi Flegrei. I sindaci non mi hanno avvisato, ma non solo: non mi hanno mai chiesto un appuntamento» ha detto durante la sua visita a Ischia sottolineando come «Tutte le leggi finora varate sui Campi Flegrei sono state concordate con la Regione Campania e con i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli. Quindi mi chiedo contro chi sia rivolta la protesta. Per richiedere ulteriori interventi non c’è bisogno di protestare». Sulla possibilità per i cittadini di Pozzuoli e delle altre zone interessate dai fenomeni bradisismici di continuare a vivere nei propri territori, Musumeci ha chiarito che »la valutazione spetta alle autorità scientifiche, ricordando che per i Campi Flegrei è stato introdotto il diritto alla delocalizzazione e che chi vorrà lasciare le zone a rischio troverà nello Stato un sostegno, anche finanziario.»