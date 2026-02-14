Maltempo, frana in via Scalandrone a Bacoli

BACOLI – Disagi alla viabilità a Bacoli a causa delle piogge intense che nelle ultime 4 ore hanno messo a dura prova strade e infrastrutture. Una frana ha infatti reso necessario l’interruzione della Strada Provinciale dello Scalandrone, proprio al confine con Pozzuoli. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Municipale di Bacoli che sta deviando il traffico verso Lucrino all’altezza di via Giulio Temporini. L’ondata di maltempo che sta interessando l’intera regione ha richiesto numerosi interventi da parte di forze dell’ordine e vigili del fuoco impegnati senza sosta per fronteggiare allagamenti e smottamenti. Il sindaco di Bacoli ha convocato il Centro Operativo Comunale per coordinare tutte le operazioni di intervento. “Insieme ad operai, tecnici ed agenti della Polizia Municipale, stiamo rispondendo alle segnalazioni dei cittadini e ad ogni tipo di criticità. Forte vento ed acquazzoni – ha scritto il sindaco sui social – sono annunciati fino a stanotte. Pertanto invito tutti ad adottare massima cautela. Lo stato di allerta meteo arancione è ancora in corso”.