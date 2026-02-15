San Valentino di salute all’Asl Napoli 2 Nord

POZZUOLI – Ieri, nella giornata di San Valentino, i Distretti dell’ASL Napoli 2 Nord si sono riempiti di vita, sorrisi e consapevolezza. Non è stata solo la festa degli innamorati, ma una straordinaria celebrazione dell’amore per se stessi e per il proprio benessere. Da Pozzuoli ad Acerra, passando per Giugliano, Marano, Frattamaggiore, i cittadini hanno scelto di dedicarsi un momento prezioso effettuando gli screening gratuiti per mammella, HPV e colon retto. Le parole della Direttrice Generale, Monica Vanni: “Il successo di questa mattinata non è un traguardo scontato, ma il frutto di un impegno corale. Desidero rivolgere un ringraziamento profondissimo a tutto il nostro personale: medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo che, con professionalità e straordinaria umanità, hanno accolto i cittadini nei nostri Distretti in un giorno di festa. La sanità di prossimità è la chiave per tutelare davvero la nostra comunità. Grazie di cuore per aver trasformato questa giornata in un esempio concreto di dedizione e cura verso il prossimo.”