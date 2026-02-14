Svolta Rione Terra, al via il bando per i team della Louis Vuitton America’s Cup

POZZUOLI – Assegnare la gestione del Rione Terra attraverso un bando rivolto solo ed esclusivamente ai team che parteciperanno alla Louis Vuitton America’s Cup in programma nel 2027 nelle acque del golfo di Napoli. È questa l’intenzione del comune di Pozzuoli che dopo aver acquisito le richieste di Luna Rossa e New Zealand, sta preparando gli atti per una “assegnazione temporanea” in vista della competizione che accenderà i riflettori mondiali su Napoli e la città di Pozzuoli. Il primo tassello è stato messo con l’approvazione, da parte della Giunta comunale, di un atto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale in vista dell’America’s Cup. Si tratta di una serie di indirizzi che dovranno passare al vaglio del Consiglio Comunale propedeutici al bando.

LO SCHEMA – Tra questi ci sono il riconoscimento del canone per l’uso degli immobili, interventi di ripristino necessari nell’Ambito “A” per la loro piena funzionalità, manutenzione ordinaria per il periodo d’utilizzo, fornitura degli arredi e gestione di strutture alberghiere, ristorante, bar e la gestione delle botteghe da parte degli sponsor che saranno obbligate ad aprire al pubblico ed il coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche e private interessante alla valorizzazione del Rione Terra. Inoltre, l’elemento premiante per i partecipanti sarà il valore aggiunto dato dal punto di vista culturale e mediatico. Una volta che lo schema sarà approvato dal consiglio comunale, l’ente invierà lettere di invito a tutti i team partecipanti, aprendo loro le porte dell’antica rocca.

OCCASIONE IMPERDIBILE – Un’occasione troppo ghiotta che, vista la potenzialità dell’evento in termini di valorizzazione, porterà al “congelamento” dei tre bandi di gara (albergo diffuso, botteghe, bar e ristorante) rivolti ad imprenditori nazionali ed internazionali ed annullato tre anni fa in seguito all’inchiesta della Procura di Napoli che coinvolto l’ex sindaco di Pozzuoli. L’obiettivo ora è dare priorità all’America’s Cup per sfruttare al meglio un’occasione unica in termini di visibilità e marketing territoriale. D’altronde, che il Rione Terra e Pozzuoli fossero appetibili si era capito già dalla prima visita in terra flegrea di Leslie Ryan, nella duplice veste di Event director della manifestazione e capo delegazione del team New Zealand, che dal primo momento aveva manifestato tutto il proprio interesse, così come fatto da Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa. Entrambi hanno chiesto di trasformare il Rione Terra nel loro quartier generale a partire dal mese di aprile 2026 fino ad ottobre 2027 ed, eventualmente, fino al 2029 in caso di una seconda edizione dell’America’s Cup a Napoli.

LA SODDISFAZIONE – Le attenzioni dei colossi mondiali della vela sono rivolti anche al Molo Caligoliano di Pozzuoli, da trasformare nel punto di attracco per panfili e megayacht a seguito dei team. In questa direzione si lavora anche per potenziare le infrastrutture a supporto di quello che sarà un evento ad altissimo impatto per il territorio, dalla rete dei trasporti a quella dell’accoglienza, composta da hotel, ristoranti, negozi e perfino gli istituti scolastici che dovranno accogliere i figli di atleti, staff e di tutta la squadra tecnica a seguito. Sulla scia dell’America’s Cup negli ultimi giorni è arrivato anche l’interessamento da parte delle compagnie da crociera che puntano a Pozzuoli, su tutte MSC. “E’ per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione sapere che Pozzuoli sarà insieme a Bagnoli il cuore dell’America’s Cup 2027 – spiega il sindaco Manzoni – Ciò ripaga il nostro impegno e il lavoro che dal mio insediamento stiamo conducendo per riportare Pozzuoli lì dove merita. Il tutto attraverso la valorizzazione di un immenso patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico e attraverso un lavoro meticoloso che punta a valorizzare il Rione Terra. L’interesse dimostrato dai team mondiali della vela non può che rappresentare lo spot migliore per il nostro territorio che, finalmente, si trova davanti a un’occasione unica che non può lasciarsi sfuggire.”