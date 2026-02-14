Josi installa quattro semafori speciali a Bacoli «Facciamo solo cose belle»

BACOLI – «Più sicurezza! Abbiamo allestito i primi semafori per i non vedenti a Bacoli. È un atto di civiltà. Ne avremo quattro: in Villa Comunale ed al Parco Vanvitelliano. Perché nella nostra città nessuno deve restare indietro». È quanto fa sapere il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione in merito all’installazione di quattro semafori «Ci riusciamo con un investimento importante, in cui crediamo tanto. E saremo pronti ad accenderli, a breve. Ringrazio l’assessora Olga Schiano lo Moriello e quanti stanno lavorando per questo nuovo obiettivo raggiunto. Era una promessa fatta, e che manteniamo. Sono tante le opere pubbliche che stiamo portando a termine in questi anni. Ma, senza dubbio, questa è tra quelle che più qualificano la nostra volontà di essere il Comune al servizio dei più deboli. Per garantire sempre maggiore sicurezza per i pedoni. Insieme, facciamo cose belle. Per una città più giusta.»