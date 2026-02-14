POZZUOLI/ Festa “a sorpresa” alla Diano-Marconi: preside, docenti e alunni al party di Carnevale

POZZUOLI – Preside, docenti, personale ATA e alunni tutti insieme per una festa indimenticabile alla “Diano-Marconi” di Pozzuoli. Un party di Carnevale andato in scena ieri mattina nei locali della scuola media di via Solfatara, organizzato “a sorpresa” dalla preside Lucia Pollio che ha voluto rafforzare lo spirito di unione e partecipazione, mettendo insieme le varie anime della comunità scolastica. “Domani venite a scuola senza libri, travestitevi e truccatevi” è stato il messaggio che la preside ha inviato a tutti gli studenti giovedì mattina, dando vita così alla festa che ha coinvolto praticamente tutti. Musica, canti, balli, selfie e travestimenti hanno accompagnato una mattinata all’insegna del divertimento. Un’aria nuova, un nuovo spirito di comunità che porta il marchio della nuova dirigente scolastica, in carica dal primo settembre del 2025, presso la Diano-Marconi. “E’ la rinascita della scuola, faccio il mio lavoro amando i vostri figli, credendo fortemente nel patto di corresponsabilità, cioè in un’alleanza tra noi e voi. Vivere queste emozioni, vedere il compagno non come rivale nel voto, ma compagno di vita è la cosa più bella” ha detto la Pollio ai genitori, entusiasti per il nuovo corso.