In auto con cocaina, crack e marijuana: arrestati due pusher a Giugliano

GIUGLIANO – A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile mentre percorrevano via Orsa Maggiore hanno notato due persone all’interno di due auto. I mezzi erano fermi, uno accanto all’altro, a tal punto da spingere i carabinieri a controllare gli occupanti. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto diversi involucri già pronti per la vendita al dettaglio. Le dosi di cocaina, crack e marijuana sono state sequestrate. Analoga sorte per gli 860 euro in contanti ritenuti provento del reato. Gli arrestati sono Carmine Roma, 22enne di Napoli ed Eugenio Nocera, di Qualiano, che ora sono in attesa giudizio.