Lutto a Pozzuoli: è morta l’ex vicesindaco Maria Consiglia Visone

POZZUOLI – Comunità in lutto a Pozzuoli. Nel corso della notte è morta Maria Consiglia Visone, avvocato ed ex vicesindaco di Pozzuoli. Conosciuta da tutti come Lia, ha ricoperto l’incarico di vicesindaco e di assessore all’Ambiente nella giunta Figliolia. A gennaio dello scorso anno presentò le dimissioni per motivi personali, ringraziando l’amministrazione e il Consiglio Comunale per aver avuto “l’onore di ricoprire l’incarico istituzionale” e la Direzione Ambiente “per la proficua collaborazione fornita nell’esercizio delle sue funzioni“.